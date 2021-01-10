В Киргизии сегодня пройдет первый тур досрочных выборов главы государства

Гражданам страны также предстоит проголосовать на референдуме по форме правления.

За пост главы государства будут бороться 17 человек, среди них одна женщина, но главным претендентом считают Садыра Жапарова. В начале октября его сторонники на волне вспыхнувших в стране протестов освободили политика из СИЗО, где тот отбывал наказание за захват заложника. Позже Верховный суд страны оправдал Жапарова. Уже через несколько дней его назначали премьер-министром, а чуть позже, после отставки Сооронбая Жээнбекова, он взял на себя полномочия президента. Во время президентской кампании Жапаров отказался принимать участие в дебатах. Напомню, что глава государства в Киргизии занимает этот пост 6 лет без права повторного избрания. Сегодня в стране также проходит референдум о форме правления, на котором будет решаться вопрос о том, останется ли Киргизия парламентско-президентской республикой или же снова вернется к президентской форме правления. Если избиратели выберут второй вариант, будет проведен еще один референдум по принятию новой Конституции, расширяющей полномочия главы государства.

Протесты в Киргизии вспыхнули после парламентских выборов, на которых барьер преодолели только подвластные партии. Оппозиции удалось добиться отмены результатов голосования и отставки президента.