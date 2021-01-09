Госдеп США снимает внутренние ограничения на сотрудничество с китайским Тайванем.

Об этом сообщил Госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, правительство США в течение десятилетий вводило эти меры в одностороннем порядке, чтобы умиротворить коммунистические власти в Пекине.
2021-01-09T23:50:02+03:00
2021-01-09T23:50:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:50, 09 января 2021
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