Основатель компаний SpaceX и Tesla, богатейший человек в мире распродаст все имущество

Как пишет издание Business Insider, миллиардер намерен вложить вырученные средства в свой проект колонизации Марса. По оценке Блумберг, состояние Маска увеличилось до $185 млрд.
2021-01-09T23:06:22+03:00
2021-01-09T23:06:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2771352-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:06, 09 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…