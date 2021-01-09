Число жертв сильнейшей за полвека снежной бури в Испании выросло до четырех

Из-за разгула стихии сильно пострадал Мадрид. Высота снежного покрова в столице превышала полметра. Из-за снегопада с пятницы парализован международный аэропорт, на некоторых участках приостановлено железнодорожное движение, в городе не ходят автобусы. Власти призвали жителей страны оставаться дома.