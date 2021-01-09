Число жертв сильнейшей за полвека снежной бури в Испании выросло до четырех

Из-за разгула стихии сильно пострадал Мадрид. Высота снежного покрова в столице превышала полметра. Из-за снегопада с пятницы парализован международный аэропорт, на некоторых участках приостановлено железнодорожное движение, в городе не ходят автобусы. Власти призвали жителей страны оставаться дома.
2021-01-09T23:05:57+03:00
2021-01-09T23:05:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 09 января 2021
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Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…