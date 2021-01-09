Масштабное отключение электроэнергии произошло во многих городах Пакистана

Как сообщает издание Dawn, без света незадолго до полуночи оказались жители Карачи, Исламабада, Лахора, Мултана и Касура. О причинах сбоя не сообщается.
2021-01-09T23:05:38+03:00
2021-01-09T23:05:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 09 января 2021
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