В Полтавской области Украины произошел взрыв на газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород»

Оператор газотранспортных систем Украины не исключает, что разгерметизация могла произойти из-за диверсии. По другой версии, имела место попытка незаконной врезки. Сейчас оператор собирает и уточняет имеющуюся информацию о взрыве. В ГТС Украины утверждают, что на транзит природного газа в Европу взрыв не повлиял.
2021-01-09T23:03:37+03:00
2021-01-09T23:03:37+03:00
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23:03, 09 января 2021
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