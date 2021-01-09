В Полтавской области Украины произошел взрыв на газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород»

Оператор газотранспортных систем Украины не исключает, что разгерметизация могла произойти из-за диверсии. По другой версии, имела место попытка незаконной врезки. Сейчас оператор собирает и уточняет имеющуюся информацию о взрыве. В ГТС Украины утверждают, что на транзит природного газа в Европу взрыв не повлиял.