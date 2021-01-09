В Индонезии разбился Boeing 737-500 местной авиакомпании

Лайнер выполнял внутренний рейс из Джакарты и упал в Яванское море. На борту находились 62 человека, включая 12 членов экипажа. Связь с самолетом была потеряна через четыре минуты после вылета. За минуту лайнер потерял более трех тысяч метров высоты. По данным российского посольства, россиян на борту не было. Причины катастрофы пока не называются, но местные рыбаки утверждают, что наблюдали взрыв на борту. Поисковая операция может начаться завтра, если позволит погода.
2021-01-09T23:02:34+03:00
2021-01-09T23:03:21+03:00
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23:02, 09 января 2021
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