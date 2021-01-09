Суд в США арестовал одного из предводителей штурма Капитолия 6 января Джейка Анджели

Как сообщает телекомпания Sky news, ему предъявили обвинение в умышленном проникновении на закрытую территорию и нарушении общественного порядка. Анджели был в первых рядах демонстрантов, ворвавшихся в здание Конгресса. Фото Анджели, одетого в меха на голое тело и в шапке с рогами обошли все американские и не только мировые СМИ. Также суд арестовал Адама Кристина Джонсона — другого участника штурма, ставшего известным по фотографии, на которой он выносит кафедру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
2021-01-09T23:01:31+03:00
2021-01-09T23:01:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 09 января 2021
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Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…