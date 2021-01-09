Корпорация Boeing находится на связи с индонезийской авиакомпанией, чей лайнер сегодня потерпел катастрофу

Авиастроительная корпорация BOEING находится на связи с индонезийской авиакомпанией, чей лайнер модели 737-524 сегодня потерпел катастрофу. Как сообщила РИА Новости представитель Boeing Джессика Ковал, компания готова оказать поддержку перевзчику и помощь. Какую именно, Ковал не уточнила. Лайнер выполнявший внутренний рейс из Джакарты упал в Яванское море через 4 минуты после вылета из Джакарты. Местные рыбаки утверждают, что наблюдали взрыв на борту. Между тем, никаких версий случившегося пока не выдвинуто. По мнению летчика первого класса, отличника Аэрофлота Андрея Литвинова, катастрофа скорее всего связана с отказом техники.

На борту лайнера находились более 60 человек, в том числе 12 членов экипажа. Россиян, по предварительным данным в самолете не было.

Водолазы ВМС Индонезии завтра начнут поиски жертв крушения Как сообщают индонезийские СМИ, сейчас поисковая операция невозможна из-за непогоды и темного времени суток.