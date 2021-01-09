Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, принц Филипп сделали прививку от коронавируса

Королевская чета не стала делать из своего решения секрета, чтобы избежать ненужных слухов и кривотолков. О том, что семейный врач произвел процедуру сообщила, пресс-служба Букингемского дворца. 94-летняя королева и ее 99-летний супруг привились препаратом – американско-германский компании Пфайзер-Байонтек. В силу возраста представители королевская семьи относятся к группе риска. Прививку они получили в рамках второго этапа кампании, которая началась в декабре. Всего медикамент ввели более чем полутора миллионам британцев, однако ситуация остается весьма сложной и власти вынуждены вводить все новые ограничения.

Вакцинация в Великобритании проводится бесплатно.

Сегодня же 84-летний папа римский Франциск объявил, что со следующей недели в Ватикане начнется вакцинация от коронавируса и он уже записался на прививку. При этом папа Франциск осудил тех, кто выступает против иммунизации и назвал отказ от вакцинации самоубийственным.