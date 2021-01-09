Следователи задержали хозяйку частного дома престарелых в Тюменской области, где при пожаре погибли семь человек

Следователи задержали хозяйку частного дома престарелых, в Тюменской области, где сегодня при пожаре погибли семь человек. Это подтвердила пресс-служба регионального управления СК. Возбуждено уголовное дело. По словам представителя регионального управления СК Олеси Евсеевой, обстоятельства случившегося выясняют следственные органы. По предварительным данным, услуги по круглосуточному размещению пожилых людей оказывались без разрешительных документов. Все погибшие — пожилые постояльцы заведения. Ход расследования взял по личный контроль губернатор области.