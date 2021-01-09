В Великобритании за сутки выявили почти 60 тысяч заражений коронавирусом

Это увеличивает общее число инфицированных в стране до 3-х миллионов. Таким образом, Великобритания стала пятой страной в мире, преодолевшей 3-хмилионный порог заболевших наряду с США, Индией, Бразилией, и Россией. королевстве 12 сутки подряд регистрируются больше 50 тысяч случаев. Сегодня же стало известно, что вакцинацию от коронавируса прошли Королева Елизавета Вторая и ее муж , принц Филипп. Оба супруга по возрасту входят в группу риска.
2021-01-09T21:05:23+03:00
2021-01-09T22:01:28+03:00
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21:05, 09 января 2021
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