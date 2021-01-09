Корпорация Microsoft зарегистрировала патент на создание «голосового чатбота на основе характеристик конкретного человека». Это следует из информации Ведомства по патентам и товарным знакам США. По оценке специалистов, такие разработки означают, что корпорация в будущем сможет создавать цифровых клонов умерших людей.