Корпорация Microsoft зарегистрировала патент на создание «голосового чатбота на основе характеристик конкретного человека». Это следует из информации Ведомства по патентам и товарным знакам США. По оценке специалистов, такие разработки означают, что корпорация в будущем сможет создавать цифровых клонов умерших людей.
2021-01-09T21:05:08+03:00
2021-01-09T21:05:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 09 января 2021
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