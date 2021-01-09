Правительство повысило предельный возраст ректора и проректоров РАНХиГС

Согласно изменениям, внесенным в Устав ВУЗа, максимальный возраст лиц, замещающих эти должности, теперь 70 лет, а не 65, как было до сих пор. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ также повышает до 70 лет предельный возраст руководителей филиалов РАНХиГС.