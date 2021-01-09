Правительство повысило предельный возраст ректора и проректоров РАНХиГС

Согласно изменениям, внесенным в Устав ВУЗа, максимальный возраст лиц, замещающих эти должности, теперь 70 лет, а не 65, как было до сих пор. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ также повышает до 70 лет предельный возраст руководителей филиалов РАНХиГС.
2021-01-09T21:04:46+03:00
2021-01-09T21:04:46+03:00
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21:04, 09 января 2021
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