В доме в Тюменской области, где при пожаре погибли семь человек, находился частный дом престарелых

Об этом со ссылкой на источник сообщает Интерфакс. При этом услуги по круглосуточному размещению пожилых людей оказывались без разрешительных документов. По информации источника, все погибшие — пожилые постояльцы заведения. Как сообщает интернет издание lifenews, владелица заведения задержана. Расследование трагедии взял под личный контроль губернатор области Александр Моор.
2021-01-09T21:04:17+03:00
2021-01-09T21:04:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 09 января 2021
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