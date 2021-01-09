В США арестован житель Флориды, который, предположительно, выносил из Конгресса кафедру Нэнси Пелоси

В США арестован 36-летний житель Флориды, который во время беспорядков 6 января, предположительно, выносил из Конгресса кафедру спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Подозреваемый помещен в окружную тюрьму на основании ордера, выписанного федеральными властями. Фотографии Адама Джонсона, несущего кафедру появились во многих СМИ и соцсетях. Ранее в США был задержан Ричард Барнетт из Арканзаса, который позировал фотографам в кресле спикера палаты представителей с ногами, закинутыми на ее стол.