Федеральный суд округа Колумбия приступил к рассмотрению обвинений в отношении 13 участников нападения на Конгресс США 6 января. Одновременно, как сообщил представитель Минюста США, Высший суд округа Колумбия рассматривает дела около 40 человек, также участвовавших в событиях 6 января. Как сообщается на сайте «Голос Америки», речь идёт о «незаконном проникновении в Капитолий», «нарушении комендантского часа», других правонарушениях. Исполняющий обязанности Федерального прокурора Майкл Шервин назвал нападение на здание Капитолия «атакой на один из ключевых институтов США». ФБР ранее объявило вознаграждение в $50 тысяч за информацию о людях, пронесших взрывные устройства на территорию Конгресса.
2021-01-09T20:32:41+03:00
2021-01-09T20:32:41+03:00
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20:32, 09 января 2021
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