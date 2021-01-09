Федеральный суд округа Колумбия приступил к рассмотрению обвинений в отношении 13 участников нападения на Конгресс США 6 января. Одновременно, как сообщил представитель Минюста США, Высший суд округа Колумбия рассматривает дела около 40 человек, также участвовавших в событиях 6 января. Как сообщается на сайте «Голос Америки», речь идёт о «незаконном проникновении в Капитолий», «нарушении комендантского часа», других правонарушениях. Исполняющий обязанности Федерального прокурора Майкл Шервин назвал нападение на здание Капитолия «атакой на один из ключевых институтов США». ФБР ранее объявило вознаграждение в $50 тысяч за информацию о людях, пронесших взрывные устройства на территорию Конгресса.