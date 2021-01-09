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20:31, 09 января 2021

Пожар в нелегальном доме престарелых в Тюменской области мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По его сведениям, пожар начался с бани, а затем перекинулся на соседние постройки. Рассматриваются и другие версии. Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли 7 человек. Как сообщает интернет издание lifenews, владелица заведения задержана. По факту гибели людей на пожаре заведено уголовное дело.



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