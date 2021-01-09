Не стало ученого-физика Исаака Халатникова, последнего из создателей советской атомной бомбы

Халатников сыграл огромную роль в развитии отечественной физики и формировании российской научной школы, — сказал президент Российской академии наук Александр Сергеев. Сергеев напомнил, что Халатников был старейшим академиком РАН. Халатникову был 101 год.
2021-01-09T20:05:17+03:00
2021-01-09T20:05:17+03:00
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20:05, 09 января 2021
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Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…