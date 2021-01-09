В восьми департаментах Франции комендантский час будет действовать с 18:00, а не с восьми вечера, как ранее

Таким образом премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил заявленный в четверг курс на расширение зоны увеличенного комендантского часа на 10 департаментов. Сегодня премьер констатировал, что эпидемия во Франции не ослабевает, а . в ряде зон даже усиливается. Целый ряд представителей местных властей уже выразил недовольство ужесточением центрального руководства карантинных мер.
2021-01-09T20:04:53+03:00
2021-01-09T20:04:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 09 января 2021
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Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…