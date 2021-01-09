В восьми департаментах Франции комендантский час будет действовать с 18:00, а не с восьми вечера, как ранее

Таким образом премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил заявленный в четверг курс на расширение зоны увеличенного комендантского часа на 10 департаментов. Сегодня премьер констатировал, что эпидемия во Франции не ослабевает, а . в ряде зон даже усиливается. Целый ряд представителей местных властей уже выразил недовольство ужесточением центрального руководства карантинных мер.