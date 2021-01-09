МВД расследует уголовные дела о мошенничестве после обращения в полицию более 260 жителей Кабардино-Балкарии

МВД по Кабардино-Балкарии расследует уголовные дела по фактам мошенничества после обращения в полицию более 260 жителей региона. Причиненный мошенниками ущерб оценивается в более 100 млн рублей. В МВД ТАСС пояснили, заявления граждан поступили в полицию за последние несколько дней и касаются вовлечения жителей в финансовую пирамиду. В соцсетях ранее сообщалось, что с прошлого лета граждан призывали вкладывать деньги в некий инвестиционный проект под 60% в месяц. Из отдельных комментариев в «Инстаграме» следует, что деньги перечислялись на банковские карты десятками тысяч рублей, но потом не возвращались: обещанные проценты не выплачивались, вложенные средства также были утрачены.
2021-01-09T20:04:32+03:00
2021-01-09T20:04:32+03:00
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20:04, 09 января 2021
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