МВД расследует уголовные дела о мошенничестве после обращения в полицию более 260 жителей Кабардино-Балкарии

МВД по Кабардино-Балкарии расследует уголовные дела по фактам мошенничества после обращения в полицию более 260 жителей региона. Причиненный мошенниками ущерб оценивается в более 100 млн рублей. В МВД ТАСС пояснили, заявления граждан поступили в полицию за последние несколько дней и касаются вовлечения жителей в финансовую пирамиду. В соцсетях ранее сообщалось, что с прошлого лета граждан призывали вкладывать деньги в некий инвестиционный проект под 60% в месяц. Из отдельных комментариев в «Инстаграме» следует, что деньги перечислялись на банковские карты десятками тысяч рублей, но потом не возвращались: обещанные проценты не выплачивались, вложенные средства также были утрачены.