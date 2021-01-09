Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привиты от коронавируса

Как сообщает Букингемский Дворец, вакцинация монаршей четы прошла в Виндзорском замке препаратом от Pfizer/BioNTech. Пока вакцины доступны только людям из группы риска, в первую очередь — пациентам и персоналу домов престарелых, а также пожилым людям старше 80 лет и врачам. Королеве Елизавете сейчас 94 года, принцу Филипу – 99.