Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привиты от коронавируса

Как сообщает Букингемский Дворец, вакцинация монаршей четы прошла в Виндзорском замке препаратом от Pfizer/BioNTech. Пока вакцины доступны только людям из группы риска, в первую очередь — пациентам и персоналу домов престарелых, а также пожилым людям старше 80 лет и врачам. Королеве Елизавете сейчас 94 года, принцу Филипу – 99.
2021-01-09T19:35:51+03:00
2021-01-09T19:35:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 09 января 2021
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Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…