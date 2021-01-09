Пожар в тюменской области, на котором погибли 7 человек, произошел в нелегальном доме престарелых

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Все погибшие — постояльцы этого дома. Ранее губернатор региона Александр Моор пообещал у себя в Инстаграме взять расследование трагедии под личный контроль. Площадь пожара, по оценке МЧС, составила 200 кв.м. Причина возгорания, по предварительным данным, — неосторожное обращение с огнем.

Обстоятельства произошедшего расследуют следственные органы, — сообщила представитель Следственного комитета по Тюменской области Олеся Евсеева. Причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем, — сообщают в экстренных службах.