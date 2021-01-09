Аккаунт президента США Дональда Трампа в твиттере заблокирован навсегда

Как говорится в блоге компании, «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». По сведениям издания Politico, узнав об этом, Трамп потерял контроль над собой и «прилагает все усилия, чтобы выяснить, что можно сделать. В твиттере у Трампа было более 88 миллионов подписчиков. Его второй аккаунт — официальная страница президента США — доступна. Ранее аккаунты Трампа заблокировали в ФБ и инстаграме.

Решение Твиттера о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа может носить мстительный характер. Такое мнение высказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире радиостанции. Он подчеркнул, что Трамп найдёт способ донести свою точку зрения до общественности. Венедиктов также добавил, что случившееся является прецедентом для всего мира и для России в частности.