Активисты объявили об окончании компании протеста на полигоне мусорных отходов на станции Шиес

Кампания, по мнению членов группы Чистая Урдома, завершена, несмотря на то, что в палаточном лагере остаются люди, но они вышли их коалиции Стоп-Шиес, и активисты считают, что они не имеют отношения к процессу. О завершении двухлетних протестов группа объявила в социальной сети ВКонтакте. Сам проект эко-защитники считают закрытым, а снос технопарка Шиес – необратимым. Они не собираются препятствовать работам по рекультивации территории. Палаточные лагеря на месте событий появились два года назад, когда стало известно о строительстве огромного полигона для своза мусорных отходов из Москвы. Его площадь по проекту в 15 раз превышала территорию известной свалки в Ядрово под Волоколамском. В 2020 году арбитражный суд Архангельской области постановил снести объекты полигона.

Протесты привели к отставке губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который лоббировал строительство.