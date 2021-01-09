Королева Британии Елизавета II привилась вакциной от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Букингемского дворца. При этом в нем не указывается, вакцину какой компании получили британский монарх и ее супруг.
2021-01-09T18:46:28+03:00
2021-01-09T18:46:42+03:00
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18:46, 09 января 2021
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