Королева Британии Елизавета II привилась вакциной от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Букингемского дворца. При этом в нем не указывается, вакцину какой компании получили британский монарх и ее супруг.