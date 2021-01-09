Z Архив новостей новости
5 4 6 1042
19:00, 09 января 2021

Около 40 водолазов ВМС Индонезии начнут 10 января поиски жертв крушения «Боинга»

Водолазы ВМС Индонезии начнут завтра поиски жертв крушения пассажирского Боинга местной авиакомпании, разбившегося в акватории Яванского моря. Как сообщают индонезийские СМИ, сейчас поисковая операция невозможна из-за непогоды и темного времени суток. «Боинг — 737-524»,выполнявший внутренний рейс, упал в Яванское море примерно через четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты.

Как рассказал в эфире телеканала РБК глава комиссии по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов, эта модель Боинга удовлетворяет всем сандартам качества.

Компания Boeing в курсе сообщений о крушении индонезийского лайнера и сейчас собирает всю доступную информацию о катастрофе.

Индонезийский Boeing 737-500 совершавший внутренний рейс из Джакарты, упал в Яванское море. После взлета лайнер успел подняться на высоту более трех километров, после чего примерно за минуту опустился практически до уровня моря, после этого связь с бортом прервалась.

Как сообщил министр и транспорта Индонезии, на борту находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа. По словам пресс-атташе российского посольства в Индонезии Дениса Тетюшина, по предварительным данным, россиян на борту не было.

По сведениям агентства Синьхуа, уже найдены район падения, обломки лайнера и части тел. Туда выдвинулись семь судов береговой охраны. Также на воде замечены спасательные жилеты и пятна топлива.



Боинг – один из основных производителей самолетов, ими для пассажирских перевозок пользуются во всем мире. За последнее десятилетие с лайнерами Боинга произошло несколько крупных катастроф, одна из них также в Яванском море. Пассажирский Boeing MAX индонезийской компании Lion Air, на борту которого находились 189 человек, потерпел крушение через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты в октябре 2018 года. Он упал в Яванское море.

Спустя несколько месяцев похожая катастрофа с той же моделью Boeing произошла в Эфиопии. Только тогда в корпорации признали, что причиной крушения в обоих случаях стали ошибки в одной из систем. После этого эксплуатацию Boeing MAX запретили во всем мире, его допустили к полетам лишь несколько месяцев назад. Корпорация придется выплатить 2,5 млрд долларов, чтобы урегулировать судебное разбирательство.

За полгода до первой трагедии с Боингом в Яванском море самолет авиакомпании Global Air из-за ошибки экипажа потерпел крушение при взлете на Кубе, из 113 человек на борту выжила одна пассажирка. Весной 2016 года также из-за ошибки пилотирования разбился Боинг эмиратской
Flydubai. Боинги не раз становились жертвами атак. Так в 2014 году самолет был сбит в небе над Донбассом – 298 погибших. Год назад иранские военные сбили летевший из Тегерана Боинг украинской компании – погибли 176 человек.

Одна из самых загадочных историй с Боингом произошла в 2014 году, когда малазийский Боинг, выполнявший рейс Куала-Лумпур-Пекин исчез в небе через 40 минут после взлета. Обломки лайнера так и не были найдены.

Крушение пассажирского самолета в Индонезии, скорее всего, произошло из-за отказа техники. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» летчик 1-го класса, командир Airbus320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов. «С большой вероятностью это отказ техники, притом он видимо развивался настолько быстро, что экипаж ничего не успел сделать. Они и на землю не сообщили, и не включили сигнал бедствия. Самое главное сейчас в этой ситуации достать черный ящик, так как только с помощью него можно расшифровать параметры полета и что там произошло на самом деле», — сказал он. А.Литвинов отметил, что все пилоты проходят подготовку в сертифицированных центрах, по его мнению, индонезийские летчики вряд ли были подготовлены хуже европейских. Летчик также добавил, что при хорошем техническом обслуживании возраст упавшего боинга – 26 лет – не должен был послужить причиной катастрофы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Печать Богдана Эти времена купированной истории давно прошли. Однако знают ли сегодня – что в России, что Украине — о зверствах самого знаменитого украинского гетмана, поминают ли их? Да ничуть! Резал евреев? Вырезал десятки тысяч? Ну и что! Это ж евреи!..

5 256 6 19947 06.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американская демократия захромала на обе ноги Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно — утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим…

5 197 6 15613 07.01
Блоги

Светлана Космачева блогер, Нью-Йорк

Америка потеряла «Freedom of Speech» Очень наивно полагать, что если это произошло сейчас с одним президентом, то с другим этого не повторится завтра. Или с сенатором, или конгрессменом или губернатором или мэром. И далее Фейсбук будет контролировать каждого…

5 140 6 16276 08.01
Блоги

Дональд Трамп: Я не пойду на инаугурацию Байдена Об этом действующий президент США написал в Твиттере…

5 143 6 17553 08.01
Голосование
5 103 6 12978 05.01
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Мы страна рока, а не страна выборов Мы всегда можем сказать, что мы не выбирали ни жизнь, ни отечество, ни Путина, ни судьбу, ни себя…

5 189 6 24684 07:49
Блоги

Вася Обломов музыкант

Что на самом деле произошло Социальная сеть в этой истории невероятно много на себя взяла. Она — безликая пустая нейтральная площадка, продающая рекламу между тем, что пишут на ней популярные пользователи…

5 99 6 13045 14:57
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…

5 125 6 17377 13:45
Блоги

+ Трамп призвал протестующих в Вашингтоне к миру и порядку Трамп призвал протестующих в Вашингтоне к миру и порядку «У нас были выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать наших замечательных людей от закона и порядка»...

5 45 6 6391 07.01
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Предъявите извинения… Кому что и за что? Почему за Голодомор перед сегодняшними украинскими нацистами должна ответить еврейская страна, не существовавшая тогда. Это специфика нацистского подхода: поступки отдельных людей – вина всего народа, а предъявление вины – по масштабам собственных сил…

5 89 6 12827 07.01
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

«Слухи о вероятном нападении на СССР считаю неправдоподобными…» Сегодня не все хотят вспоминать о просчетах Сталина, которые повлекли за собой поражения Красной армии летом и осенью 1941 года, трагедию миллионов наших военнопленных и граждан, оказавшихся на оккупированной территории…

5 397 6 59554 04.01
Блоги

Алексей Малашенко историк и политолог

Washington 2021 Вот насмотрятся по телевизору наши сограждане, заодно и белорусы на вашингтонский бунт да и задумаются. Дескать, молодцы америкашки – надули их на выборах, они взяли и дали по шапке ихней Госдуме, пардон, Сенату…

5 38 6 6171 15:49
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Outer Russia: «внешняя Россия». О новой российской эмиграции Большинство — люди русского языка и культуры, перебравшиеся жить за границу, но неравнодушные к судьбе своей исторической родины…

5 242 6 39115 06.01
Новости

фото: Климентьев Михаил / ТАСС Владимир Путин появился на Рождественской службе в храме без маски и перчаток Владимир Путин на улице подходит к священнослужителю, длинное крепкое рукопожатие – оба без перчаток…

5 38 6 36632
Будем наблюдать

Алексей Венедиктов ведущий: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

3378928

5 46 6 8011 12:05
#слушать 01:32:34 ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Особое мнение

Дмитрий Гордон гость: Дмитрий Гордон украинский журналист

Не исключено, что в Украине нашлись люди, которые выполняли заказ людей из России и Беларуси…

5 97 6 17623 06.01
#слушать 37:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Большую часть вакцины от коронавируса, по оценкам ВОЗ, закупили богатые страны Об этом сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус…

5 8 6 30474
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путин себе подарок уже сделал: подарил себе кучу безумных законов, согласно которым всё население страны можно объявить иноагентами или врагами народа, как оно по-старому…

5 106 6 100878 02.01
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 103 6 13006 05.01
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

Обоих в эти дни не стало… Шестидесятники – это не только Евтушенко и Вознесенский, не только «физики» да «лирики». Это еще Ихтиандр – человек-амфибия и Жоффрей де Пейрак, муж Анжелики. Одного звали Владимир Коренев, другого — Робер Оссейн…

6 250531 02.01
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путинская Россия — Уроды, законы, Госдума, попы, Навальный, вытрезвители и ЛТП Путинская Россия — Уроды, законы, Госдума, попы, Навальный, вытрезвители и ЛТП Тут много всего, несмотря на то, что публика еще лежит рожами в салатах и к реальной жизни не вернулась. Путинская Россия сообразила, что без уродов ей не выжить…

5 93 6 116749 04.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8936023
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4760015

Сегодня в эфире