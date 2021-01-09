Около 40 водолазов ВМС Индонезии начнут 10 января поиски жертв крушения «Боинга»

Водолазы ВМС Индонезии начнут завтра поиски жертв крушения пассажирского Боинга местной авиакомпании, разбившегося в акватории Яванского моря. Как сообщают индонезийские СМИ, сейчас поисковая операция невозможна из-за непогоды и темного времени суток. «Боинг — 737-524»,выполнявший внутренний рейс, упал в Яванское море примерно через четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты.

Как рассказал в эфире телеканала РБК глава комиссии по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов, эта модель Боинга удовлетворяет всем сандартам качества.

Компания Boeing в курсе сообщений о крушении индонезийского лайнера и сейчас собирает всю доступную информацию о катастрофе.

Индонезийский Boeing 737-500 совершавший внутренний рейс из Джакарты, упал в Яванское море. После взлета лайнер успел подняться на высоту более трех километров, после чего примерно за минуту опустился практически до уровня моря, после этого связь с бортом прервалась.

Как сообщил министр и транспорта Индонезии, на борту находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа. По словам пресс-атташе российского посольства в Индонезии Дениса Тетюшина, по предварительным данным, россиян на борту не было.

По сведениям агентства Синьхуа, уже найдены район падения, обломки лайнера и части тел. Туда выдвинулись семь судов береговой охраны. Также на воде замечены спасательные жилеты и пятна топлива.







Боинг – один из основных производителей самолетов, ими для пассажирских перевозок пользуются во всем мире. За последнее десятилетие с лайнерами Боинга произошло несколько крупных катастроф, одна из них также в Яванском море. Пассажирский Boeing MAX индонезийской компании Lion Air, на борту которого находились 189 человек, потерпел крушение через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты в октябре 2018 года. Он упал в Яванское море.

Спустя несколько месяцев похожая катастрофа с той же моделью Boeing произошла в Эфиопии. Только тогда в корпорации признали, что причиной крушения в обоих случаях стали ошибки в одной из систем. После этого эксплуатацию Boeing MAX запретили во всем мире, его допустили к полетам лишь несколько месяцев назад. Корпорация придется выплатить 2,5 млрд долларов, чтобы урегулировать судебное разбирательство.

За полгода до первой трагедии с Боингом в Яванском море самолет авиакомпании Global Air из-за ошибки экипажа потерпел крушение при взлете на Кубе, из 113 человек на борту выжила одна пассажирка. Весной 2016 года также из-за ошибки пилотирования разбился Боинг эмиратской

Flydubai. Боинги не раз становились жертвами атак. Так в 2014 году самолет был сбит в небе над Донбассом – 298 погибших. Год назад иранские военные сбили летевший из Тегерана Боинг украинской компании – погибли 176 человек.

Одна из самых загадочных историй с Боингом произошла в 2014 году, когда малазийский Боинг, выполнявший рейс Куала-Лумпур-Пекин исчез в небе через 40 минут после взлета. Обломки лайнера так и не были найдены.

Крушение пассажирского самолета в Индонезии, скорее всего, произошло из-за отказа техники. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» летчик 1-го класса, командир Airbus320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов. «С большой вероятностью это отказ техники, притом он видимо развивался настолько быстро, что экипаж ничего не успел сделать. Они и на землю не сообщили, и не включили сигнал бедствия. Самое главное сейчас в этой ситуации достать черный ящик, так как только с помощью него можно расшифровать параметры полета и что там произошло на самом деле», — сказал он. А.Литвинов отметил, что все пилоты проходят подготовку в сертифицированных центрах, по его мнению, индонезийские летчики вряд ли были подготовлены хуже европейских. Летчик также добавил, что при хорошем техническом обслуживании возраст упавшего боинга – 26 лет – не должен был послужить причиной катастрофы.