Тотальным успехом шведских лыжников закончились спринтерские гонки в рамках очередного этапа многодневки Тур-де-Ски

У России две медали.

В финале Россию представляли пять спортсменов из 12. Швеция делегировала четырех лыжников, однако наши соперники показали максимальный результат. В женской части программы представительницы скандинавской страны заняли вообще весь пьедестал, хотя на финишную прямую Наталья Непряева выбралась первой, но скорости не удержала. Победила Линн Сван, которая опередила на финише Майю Дальквист и Эмму Рибом. У мужчин лидер сборной Александр Большунов и лучший спринтер Глеб Ретивых слишком увлеклись наблюдением за итальянцем Федерико Пеллегрино. Рывок шведа Оскара Свенссона они прозевали, чем он не преминул воспользоваться и укатил вперед. Когда преследователи спохватились было уже поздно. Большунову с Ретивых осталось делить прочие места на пьедестале и Большунову досталась бронза, а Ретивых серебро.

Завтра состоится финальный этап Тур-де-Ски – подъем в гору Альпе Чермис.