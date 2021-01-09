Россиянин Глеб Ретивых стал вторым в спринте на многодневке «Тур де Ски» в Италии

Лучшим стал швед Оскар Свенссон, еще один россиянин Александр Большунов финишировал третьим. Там же, на «Тур де Ски» российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в спринте. Еще одна россиянка Татьяна Сорина пришла к финишу пятой. «Тур де Ски» завершится 10 января.