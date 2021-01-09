На 102-м году жизни умер последний из непосредственных разработчиков первой советской атомной бомбы Исаак Халатников

На 102-м году жизни умер последний из непосредственных разработчиков первой советской атомной бомбы, академик Исаак Халатников. Об этом РИА сообщили в Российской академии наук. Помимо атомных разработок, Халатников вместе с академиком, Нобелевским лауреатом Львом Ландау создал теорию квантовых жидкостей. О дате и месте похорон Исаака Халатникова пока не сообщалось.