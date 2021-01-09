Ангела Меркель назвала ближайшие недели самыми сложными с начала пандемии

Первоочередной задачей федеральный канцлер Германии считает снижение числа заражений коронавирусом до уровня лета-осени прошлого года. По ее словам, врачи и медперсонал во многих больницах работают на грани перегрузки. А как повлияют на уровень заражаемости рождественские и новогодние праздники, сказать пока невозможно.