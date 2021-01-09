ВОЗ признала повышенную заразность т.н. «британского» штамма коронавируса

По данным организации число зараженных коронавирусом в мире превысило 86 млн 700 тыс. человек, умерли почти 1 млн 900 тысяч. Показатели примерно такого же порядка дает американский Университет Джонса Хопкинса. В России за сутки выявили, по данным оперативного штаба, более 23 300 новых заразившихся — это минимальный прирост с 18 ноября. Общее число заболевших превысило 3 млн. 300 тыс.