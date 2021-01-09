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17:32, 09 января 2021

Частный жилой дом горит в Тюменской области

По сведениям ТАСС, погибли шесть человек. Сейчас выясняется, являются ли погибшие родственниками. По данным МЧС, к тушению привлечены 55 человек и 21 единица техники.



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