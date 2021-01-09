Частный жилой дом горит в Тюменской области

По сведениям ТАСС, погибли шесть человек. Сейчас выясняется, являются ли погибшие родственниками. По данным МЧС, к тушению привлечены 55 человек и 21 единица техники.
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Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иностранным агентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления (и ему даже не надо заранее себя помиловать). Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…
«Поджог Рейхстага» – 2021 «Штурм Капитолия» напоминает: по примененному методу – так называемый «штурм Дома Правительства» в Минске, провокацию спецслужб, использованную Лукашенко для разгрома беларусской оппозиции, а по реализуемому замыслу – «поджог Рейхстага», использованный Гитлером для установления в Германии нацистской диктатуры…