Компания Boeing в курсе сообщений о крушении индонезийского лайнера Boeing 737-500

Представитель компании Дана Саллум сообщила РИА, что сейчас ведется сбор всей доступной информации о катастрофе. По словам министра транспорта Индонезии самолет выполнял внутренний рейс и упал в море недалеко от Джакарты. По его словам, на борту находились в общей сложности 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа. По предварительным данным уже найдены обломки лайнера и части тел.
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