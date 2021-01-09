По меньшей мере три человека погибли из-за мощных снегопадов, которые обрушилась на большую часть Испании

Министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка назвал разгул стихии самой сильной бурей за последние 50 лет.

Сильно пострадал Мадрид, где высота снежного покрова уже достигает 60 см. При этом, как ожидают синоптики, снег будет идти в течение всего дня. С пятницы прекратил работу международный аэропорт Мадрида, приостановлено железнодорожное движение из и в испанскую столицу. В городе не ходят автобусы. Сотни водителей были вынуждены провести ночь в своих автомобилях на занесенных снегом дорогах. Мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда призвал горожан не выходить на улицу. В ряде регионов отменены занятия в школах.