Фильм «Уроки фарси» совместного производства Белоруссии, РФ и Германии исключен из числа соискателей на премию Оскар

Фильм «Уроки фарси» совместного производства Белоруссии, России и Германии исключен из числа соискателей на премию Оскар. Лента была отправлена на конкурс от Белоруссии, хотя с таким же успехом могла представлять и другие страны. Состав творческой группы был весьма пестрым. Это и стало причиной отказа. Согласно правилам, большинство коллектива должны составлять граждане той страны, которая и подает заявку, что в данном случае соблюсти было сложно. Картина возвращает публику ко временам Второй мировой войны. По сюжету бельгиец еврейского происхождения вынужден скрывать свою национальность, чтобы избежать неминуемой гибели. Ему приходится выдавать себя за перса, но план оказался под угрозой краха, когда повар концлагеря, который мечтает уехать после войны в Иран, обращается к заключенному с просьбой учить его языку, который тот не знает сам.

Продюсер ленты Илья Стюарт заявил, что разочарован решением комиссии, но уважает его.

Мировая премьера «Уроков фарси» состоялась на Берлинском кинофестивале. В широком прокате картину можно будет посмотреть до конца марта этого года.