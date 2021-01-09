На сайте правительства Хабаровского края 12 часов транслировалась надпись, оскорбляющая президента Владимира Путина

Ее автора будет искать ФСБ.

На сайте правительства Хабаровского края ведется мониторинг строительства Центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре – в режиме реального времени транслируется происходящее на стройке. В углу поверх видеозаписи висела цифровая надпись о президенте России Владимире Путине, содержание которой в эфире радиостанции запрещает озвучивать российское законодательство. Обнаружили ее далеко не сразу – как отмечает издание «Сибирь.Реалии», обратившее на это внимание, надпись транслировалась не менее 12 часов. Вещание прервали только в два часа дня по местному времени. Монтажом, обслуживанием и доступом в интернет камер наблюдения за стройкой занимается оператор связи «Энфорта». Как пояснил изданию эксперт, в компании, вероятно, не закрыли доступ к камерам и трансляции, поэтому повесить надпись мог любой продвинутый пользователь. Искать его, по данным «Сибирь.Реалии», будут сотрудники ФСБ, они уже проводят проверку.

По данным правозащитной организации «Агора», с момента принятия закона о неуважении к власти были возбуждены десятки дел, в основном из-за оскорблений в адрес президента. Авторов подобных надписей , как правило, наказывают штрафами.