На борту потерпевшего крушение индонезийского Boeing 737-500 было 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа. Об этом сообщил министр транспорта страны. Через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты самолет упал в Яванское море. Район падения уже обнаружен. О причинах трагедии пока не сообщается. Самолет выполнял внутренний рейс. По данным российского посольства, россиян на борту не было.

Глава комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире РБК сказал, что самолет модели Боинг 737-500 удовлетворял всем стандартам качества.