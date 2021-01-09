10 января объявлено в Норильске днем траура по погибшим в результате схода снежной лавины

Администрация города выразила соболезнования родным и близким погибших. Снежная лавина накрыла юго-западный склон горы Отдельная накануне. Под снегом оказались коттеджи с людьми. Из-под снега удалось извлечь 14-летнюю девочку, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Позже на месте нашли тела мужчины и женщины, а также их годовалого ребенка. Поисковые работы на месте трагедии уже завершены.