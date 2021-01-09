Светлана Миронова показала лучший результат в сезоне дня российских биатлонисток на этапе Кубка Мира в Оберхофе

По итогам спринта Светлана проигрывала лидеру больше полутора минут, но в этот день она на удивление здорово прошла дистанцию. Даже с двумя промахами россиянка смогла подняться с 21 места на четвертое. Если не учитывать огневые рубежи она показала пятый результат. Конечно подобраться к лидерам было неимоверно сложно. Норвежка Тириль Экхофф как ушла со старта первой, так и удержала лидерство до последних метров дистанции, хотя Марте Олсбю-Ройселанд почти догнала ее, сократив до нуля преимущество в полминуты. На третьем месте представительница Австрии Лиза-Тереза Хаузер. Лучший женский результат сезона позволил Светлане Мироновой подняться на пять мест в общем зачете Кубка Мира, но пока она располагается не так высоко – всего лишь 24 место.

Сегодня состоится и мужская гонка преследования. Она начнется в 16 часов 45 минут.