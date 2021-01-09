Председатель государственного совета КНДР объявил США главным врагом Северной Кореи

Он также рассказал о намерениях и дальше работать над созданием ядерного оружия.

С точки зрения Северной Кореи политика Соединённых Штатов в отношении КНДР останется неизменной, кто бы не возглавлял американское руководство, и поэтому Вашингтон является основным противником Пхеньяна. С таким заявлением выступил сегодня Ким Чен Ын, добавив, что отношения между странами улучшатся только в том случае, если США откажутся от «враждебных намерений».

Также председатель Госсовета усомнился, что сейчас стоит ожидать какого-либо сближения с Южной Кореей, учитывая, что Сеул ранее проигнорировал призыв северных соседей отказаться от участия в совместных манёврах с Соединёнными Штатами.

В свою очередь развивать отношения Ким Чен Ын планирует с Россией и Китаем. Как сообщает агентство ТАСС, он отметил, что Пхеньян уже заложил основу для развития и расширения дружбы с Москвой и получил гарантию укрепления связей с Пекином.

В то же время Ким Чен Ын рассказал и о планах усилить обороноспособность страны. В частности, КНДР намерена разведывательные беспилотники и улучшить имеющееся у неё ядерное оружие.

Ким Чен Ын выступил с этим заявлением за полторы недели до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Ранее корейский лидер называл его «бешеной собакой», которую необходимо «забить до смерти палкой».