Более 50 человек находились на борту самолета, который разбился в Индонезии

Борт принадлежал компании Sriwijaya Air. Власти говорят, что установили предполагаемое место падения.
В российском посольстве в Индонезии сказали, что по имеющимся данным, соотечественников на борту не было.
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Борт принадлежал компании Sriwijaya Air. Власти говорят, что установили предполагаемое место падения.
В российском посольстве в Индонезии сказали, что по имеющимся данным, соотечественников на борту не было.
Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иностранным агентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления (и ему даже не надо заранее себя помиловать). Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…
«Поджог Рейхстага» – 2021 «Штурм Капитолия» напоминает: по примененному методу – так называемый «штурм Дома Правительства» в Минске, провокацию спецслужб, использованную Лукашенко для разгрома беларусской оппозиции, а по реализуемому замыслу – «поджог Рейхстага», использованный Гитлером для установления в Германии нацистской диктатуры…