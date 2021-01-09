Тела трех человек нашли в квартире в подмосковной Коломне

Видимых повреждений нет, Погибшие могли отравиться угарным газом, говорят в Следственном комитете. По данным сотрудников ведомства, в квартире была нарушена работа вентиляционной системы. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. О личности погибших пока не сообщается.
2021-01-09T15:35:18+03:00
2021-01-09T15:35:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 09 января 2021
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