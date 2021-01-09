Тела трех человек нашли в квартире в подмосковной Коломне

Видимых повреждений нет, Погибшие могли отравиться угарным газом, говорят в Следственном комитете. По данным сотрудников ведомства, в квартире была нарушена работа вентиляционной системы. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. О личности погибших пока не сообщается.