В Багдаде неизвестные атаковали конвой Международной коалиции, возглавляемой США

Они организовали взрыв на пути автоколонны, передает турецкое агентство «Анадолу». В результате инцидента никто не пострадал. В командовании коалиционных сил пока не делали никаких заявлений относительно инцидента. За последние три недели в Ираке было совершено десять атак на колонны с грузовиками сил Коалиции.

