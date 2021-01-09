Задержанную у Капитолия в США русскоговорящую участницу протестов отпустили из-под стражи

Вместе с Евгенией Малимон была задержана также ее дочь Кристина. Их подозревают в незаконном въезде и нарушении комендантского часа. В участии в беспорядках женщины виновными себя не признают. Судебное разбирательство по их делу назначено на июнь. Малимон имеет молдавское происхождение. Ранее сообщалось, что одному из задержанных во время штурма здания конгресса потребовался переводчик с русского языка. Российское посольство в США говорит, что среди задержанных или пострадавших при беспорядках в Капитолии нет российских граждан.