На поездки полпредов президента, по данным интернет-издания «МБХ-Медиа», в прошлом году потратили более 380 млн рублей

Самый дорогой контракт, почти на 180 млн, управделами президента заключило в феврале прошлого года. Самая большая сумма – 67 млн рублей – была выделена для представителя президента в ДВФО Юрия Трутнева.

Как отмечает интернет-издание «Открытые медиа», летом и осенью Трутнев несколько раз летал в Хабаровск, где не стихают акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Акции в поддержку бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала прошли и сегодня на Дальнем Востоке. В столице края, как пишут в социальных сетях очевидцы, несколько десятков жителей несмотря на сильный мороз встали в очередь на одиночный пикет. Выступления в поддержку хабаровчан прошли также в Новосибирске и Барнауле.