Британская звукозаписывающая компания Parlophone выпустила две ранее неизданные композиции Дэвида Боуи

Выход песен приурочен к годовщине со дня смерти рок-музыканта, завтра исполняется пять лет. Первая композиция представляет переработку песни Боба Дилана «Tryin' to Get to Heaven». Вторая композиция – версия песни «Mother» Джона Леннона. Оба трека были записаны еще в 1998 году, однако с тех пор, по словам издателей, так и не были нигде опубликованы.