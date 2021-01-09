Администрация Норильска объявила 10 января днем траура по погибшим при сходе лавины на горнолыжном курорте

В этот день в Норильске приспустят флаги города, откажутся от увеселительных мероприятий, а местным телекомпаниям рекомендуют воздержаться от развлекательных программ. Распоряжение подписал исполняющий обязанности главы города Андрей Малков. Мэрия т городской совет депутатов выразили соболезнования родным и близким погибших Трагедия произошла 8 января. Лавина накрыла трехметровым массивом снега несколько домиков, которые располагались в районе горнолыжной базы Отдельное, но к самому комплексу отношения не имели, а сдавались внаем . Спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, а также полуторогодовалого ребенка. Кроме того, им удалось спасти 14-летнего подростка, который сейчас находится в реанимации. Семьям погибших оказана материальная помощь.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статья, которая предусматривает ответственность за «оказание услуг не удовлетворяющих требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть двух и более человек».