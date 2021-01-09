В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет

Лайнер упал в воду.

Самолет индонезийской авиакомпании Шривиджайа Эйр вылетел из Джакарты, он направлялся в город Понтианак. На его борту, находилось более 50 человек, точное количество пока неизвестно. Через четыре минуты после взлета, по данным сервиса Flightradar24, лайнер, находившийся в этот момент над морем начал резко терять высоту. Телеканал CNN в Индонезии сообщает, что крушение видели рыбаки, находившееся в море, они сообщили в экстренные службы. Местные жители попытались приблизиться к месту падения, они обнаружили в воде обломки фюзеляжа, приборов, провода, предметы одежды – фотографии и видеозаписи распространили СМИ. Агентство Синьхуа со ссылкой на местные телеканалы пишет, что также были найдены части тел.

Первыми о том, что лайнер пропал с радаров, сообщили СМИ. Позже в индонезийском министерстве транспорта подтвердили, что связь с экипажем пропала – началась поисково-спасательная операция.

Российские дипломаты выясняют нахождение соотечественников на борту упавшего самолета. Об этом рассказал пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин. По предварительной информации, россиян на борту самолета не было, сообщает российское посольство.