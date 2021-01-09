VTimes: Россияне все меньше хотят заводить детей

Россияне все меньше хотят заводить детей. По данным опроса, который был проведен в конце прошлого года, доля добровольно бездетных за несколько лет выросла вчетверо до 22%, пишет интернет-издание VTimes. По словам самих исследователей, большую роль здесь сыграла ситуация неопределенности из-за коронавируса и кризиса, когда люди были не готовы отвечать на любые вопросы о своих долгосрочных планах.

Эксперты обращают внимание, что, с одной стороны, отказываются быть родителями те россияне, у кого низкие доходы или отсутствует работа, а, с другой — сюда же входят жители крупнейших городов. Чья характерная черта — высшее образование, отсутствие братьев и сестер, отрицательное отношение к религии, большая включенность в цифровую среду.

